Gomez, tre giocatori in uno Regista, uomo-assist e mediano (Di sabato 4 luglio 2020) Sa essere contemporaneamente numero dieci alla Totti e Regista alla Pirlo. Quando serve, anche mediano alla Gattuso. È diventato questo Papu Gomez, tre giocatori in uno. E l’Atalanta sogna. Un giocatore che, inevitabilmente, quando la partita è importante si esalta. ... Leggi su ecodibergamo

