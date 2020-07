Giuseppe Conte si siede a terra e assiste al debutto della stagione del Cinema America (Di sabato 4 luglio 2020) Una sorpresa dell’ultima ora, un tributo al lavoro di tutti coloro che stanno provando a dare una parvenza di normalità a questa stagione Cinematografica estiva. Giuseppe Conte al Cinema America ci arriva all’improvviso, in un venerdì sera romano, quando i ragazzi che da tempo rilanciano il progetto di uno dei luoghi storici della pellicola nella Capitale avevano dato il via alla stagione estiva di proiezioni all’aperto, a piazza San Cosimato. LEGGI ANCHE > Roma, Cinema in piazza a rischio: gli organizzatori denunciano di essere sotto ricatto Giuseppe Conte alla prima proiezione del Piccolo America Insieme alla compagna Olivia Paladino, il presidente del Consiglio è arrivato in piazza, ha preso posto a terra, insieme a tutte le persone che hanno assistito alla proiezione del film La bella vita di Virzì e poi ha anche ricevuto in omaggio ... Leggi su giornalettismo

