Giudice sportivo, le campane contano gli squalificati: due turni a Jallow, ammenda per Kragl (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosta cara la simulazione di Oliver Kragl durante la trasferta di Crotone. Il tedesco dovrà restare fermo ai box per una giornata dopo il quinto giallo stagionale. Perugia decimato: tre giornate per Sgarbi e due per Falzerano. Doppio turno di stop anche per Jallow della Salernitana. Squadra granata che perde per un turno Dziczek, Aya e Maistro, per la Juve Stabia invece appiedati per una gara Ricci e Calò. CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARASGARBI Filippo Lorenzo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose. SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARAFALZERANO Marcello (Perugia): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto al ... Leggi su anteprima24

