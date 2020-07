Giovani di Confindustria contro Conte: “Dal governo solo annunci mirabolanti” (Di sabato 4 luglio 2020) “Diciamo a chi governa di uscire dai palazzi e di venire a scrivere le norme all’interno delle nostre aziende, l’Italia si costruisce qui tanto quanto in Parlamento”. Così Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria in apertura del Convegno”L’Italia pre-covid era a crescita zero. “Oggi è di importanza vitale il confronto – ha proseguito – Le nostre imprese sono pronte a compiere sforzi incredibili ma occorre liberarle da regole che da troppo tempo le hanno imbrigliate”. “Il reddito di cittadinanza ha dato lavoro solo al 2% dei percettori” Di Stefano ha tenuto un intervento molto critico nei confronti del governo. “Lo Stato deve onorare i contratti come lo facciamo noi e pagare i propri debiti. Basta a misure costose e inefficaci come il reddito di ... Leggi su secoloditalia

