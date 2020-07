Gina Lollobrigida, 93 anni da diva tra successi, amori, guerre in famiglia e nozze truffa (Di sabato 4 luglio 2020) Gina Lollobrigida, la Bersagliera di Pane, Amore e fantasia, compie 93 anni. Ma fatica a deporre le armi. Perché gli ultimi, di anni, sono stati per lei una continua battaglia (legale). Nata a Subiaco in provincia di Roma il 4 luglio del 1927, ha combattuto a lungo nelle aule di tribunale contro l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau, più giovane di lei di quasi trentacinque anni, accusato di averla sposata «a mia insaputa e senza il mio consenso, allo scopo di ereditare i miei beni dopo la mia morte». Rigau nel 2017 è stato assolto, con grande dispiacere dell’attrice. Che nello stesso anno è tornata alla guerra contro il figlio Andrea Milko Skofic, colui che già nel 2012 aveva provato, senza successo, a mettere la madre sotto tutela mettendo in dubbio la sua salute mentale. È tuttora in corso il processo ad Andrea Piazzolla, il badante tuttofare della Lollo, trascinato in tribunale da Milko e accusato di circonvenzione di incapace: per la procura dal 2013 avrebbe sottratto alla star del cinema beni per circa 3 milioni di euro. Ma Gina lo definisce «uno di famiglia» e lo difende. Leggi su vanityfair

