Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme: il ritorno della coppia (Di sabato 4 luglio 2020) Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo tornano a cantare insieme: lo fanno in tv, su Rai 1, nella replica dello show musicale “20 anni che siamo italiani”. Questa sera andrà in scena l’ultima puntata delle repliche dello show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Alle 21,25 andrà in onda “20 anni che siamo italiani” con … L'articolo Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme: il ritorno della coppia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Anna Tatangelo: «Finita con Gigi D’Alessio, ora mi sento adulta, mi dedico al rap e mi ... - soundsblogit : Gigi d'Alessio e Clementino, collaborazione in arrivo? Spoiler da una foto su Instagram... - lupettotre : RT @Corriere: Anna Tatangelo: «Finita con Gigi D’Alessio, ora mi sento adulta, mi dedico al rap e mi faccio bionda» - astemia65 : @tbhureyesbleeds @DanielGDiNiro @matteosalvinimi Gigi d'alessio avrebbe riempito di piu' - radiolisola : #NowPlaying: Gigi D'Alessio - Benvenuto amore -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV