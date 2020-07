Gianfranco Zola, dalla canna da pesca rotta alla battuta di Maradona fino al tentato rapimento subìto (Di domenica 5 luglio 2020) Gianfranco Zola compie 54 anni. Nato ad Oliena, in provincia di Nuoro, muove i primi passi nelle giovanili del Corrasi prima di esordire in prima squadra nella Nuorese. Si fa conoscere al grande calcio dopo le ottime annate alla Torres, che gli valgono la chiamata del Napoli. Si allena insieme ai grandi campioni azzurri tra cui Maradona, iniziando a diventare un punto fermo della squadra partenopea. Ma dopo 4 anni, 32 reti e uno scudetto, passa al Parma, con cui vince Coppa UEFA e Supercoppa Europea. Nel 1996 diventa un calciatore del Chelsea: 7 anni, più di 200 presenze e 59 reti. In Inghilterra lo amano alla follia. Chiude la carriera al Cagliari: in due anni arrivano promozione in Serie A e successiva salvezza. Divertente aneddoto raccontato da Zola a ‘Gianlucadimarzio.com‘. Quando arrivò a Napoli, Maradona finalmente trova qualcuno più basso di ... Leggi su calcioweb.eu

