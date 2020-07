Giacometti, amicizie e amori di rame e di pietra (Di domenica 5 luglio 2020) Alberto Giacometti si presentava ogni volta alla porta del lussuoso appartamento affacciato sulla Senna con le tasche della giacca gonfie di lastre di rame già pronte per l’incisione. Era il 1957 e uno dei suoi migliori amici, Michel Leiris, aveva tentato di togliersi la vita ingerendo un flacone di fenorbital. Dopo il ricovero Leiris era tornato a casa per la convalescenza impegnandosi a scrivere delle poesie, che sarebbero state pubblicate con il titolo Vivantes cendres, innommées. Le lastre di rame … Continua L'articolo Giacometti, amicizie e amori di rame e di pietra proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Giacometti amicizie

Il Manifesto

L’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, 80 anni compiuti a marzo, è in compagnia della moglie Lella e dei nipoti nel buen retiro di Massa Martana, in Umbria. Si preannuncia un’estate diverten ...CHIASSO - ''Disegnare è un metodo per vedere… Di qualsiasi cosa si tratti, di scultura o di pittura, è solo il disegno che conta". Così Alberto Giacometti spiegava il suo modo di affrontare il mondo, ...