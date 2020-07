Ghoulam: «Futuro? Ho ancora due anni di contratto con il Napoli» (Di sabato 4 luglio 2020) Faouzi Ghoulam ha parlato della stagione del Napoli e del suo Futuro: le dichiarazioni del terzino algerino Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della stagione degli azzurri e del suo Futuro. Futuro – «Con il Napoli ho ancora due anni di contratto. L’importante in questo momento era ritrovare la condizione fisica. Al di là del calcio, avere di nuovo queste sensazioni: io le ho ritrovate, so di avere la fiducia del mister e quindi non mi preoccupo per il Futuro. Sono discorsi che si faranno molto in avanti. L’obiettivo è mantenere la condizione fisica» GATTUSO – «La sua vicinanza con giocatori e anche il fatto che abbia smesso di giocare a calcio da poco ci aiuta tanto anche nello spogliatoio. E poi è un grande allenatore che prepara bene le partite, siamo rimasti ... Leggi su calcionews24

