Ghali a cena con una donna, è la nuova fidanzata? (Foto) (Di sabato 4 luglio 2020) Ghali era single dalla scorsa primavera quando la storia con la modella Maria Carla Boscono si era interrotta. Dopo un paio di mesi di solitudine, il noto cantante è finito sulle pagine di uno dei settimanali italiani più noti insieme ad una ragazza. Dati gli atteggiamenti, che sembrano molto complici, si è supposto da subito che si tratti di una nuova fidanzata. Per Ghali, dopo la fine del suo amore con Maria Carla Boscono, questo sembra essere nuovamente un buon periodo. Il passato con tutte le sofferenze sopportate pare ormai come un lontano ricordo per la gioia dei moltissimi fans che, giorno per giorno, seguono il proprio beniamino sui social. Inutile dire che questa novità sentimentale ha entusiasmato proprio tutti. Ghali, un nuovo amore Ghali è stato paparazzato sul settimanale Chi di Alfonso Signorini mentre si trova in dolcissima compagnia. Il ... Leggi su kontrokultura

zazoomnews : Ghali bacio con la nuova fidanzata- Sguardi complici e gesti teneri a cena... - #Ghali #bacio #nuova #fidanzata- -

Ultime Notizie dalla rete : Ghali cena Ghali a cena con una donna, è la nuova fidanzata? (Foto) Kontrokultura Dimenticata la top model, Ghali ha una nuova fiamma

MILANO - Pur appartenendo alla generazione social, Ghali è un artista estremamente riservato quando si tratta della sua vita privata. Sui suoi account ci sono solo immagini che riguardano il suo lavor ...

Ghali bacia la nuova fiamma misteriosa

Archiviata la storia d'amore con la modella Mariacarla Boscono, Ghali è di nuovo innamorato. Eccolo a Milano con una ragazza misteriosa. Il settimanale "Chi" ha sorpreso il rapper durante una cena rom ...

MILANO - Pur appartenendo alla generazione social, Ghali è un artista estremamente riservato quando si tratta della sua vita privata. Sui suoi account ci sono solo immagini che riguardano il suo lavor ...Archiviata la storia d'amore con la modella Mariacarla Boscono, Ghali è di nuovo innamorato. Eccolo a Milano con una ragazza misteriosa. Il settimanale "Chi" ha sorpreso il rapper durante una cena rom ...