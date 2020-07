GFVIP Adriana Volpe, ultime indiscrezioni e la dedica di Roberto Parli (Di sabato 4 luglio 2020) Emergono i primi dati accertati su una presunta crisi, seppur momentanea, del matrimonio di Adriana Volpe ex concorrente del Grande Fratello Vip e Roberto Parli, suo marito dal 2008. La conduttrice e il compagno hanno avuto alcuni problemi di coppia in seguito alla morte del suocero che ha costretto Adriana ad abbandonare la casa di Cinecittà. La Volpe ha specificato in una recente intervista rilasciata ad Intimità che c’è stato un momento in cui la sua unione ha vacillato, ma ora le cose stanno tornando in ordine e con Roberto si sono ritrovati:” Adriana ha poi aggiunto d’essere rimasta sorpresa di alcune reazioni che il marito ha avuto durante la sua esperienza nel reality, non si aspettava alcuni comportamenti che l’hanno destabilizzata: “Devo però anche ammettere che mi hanno stupito molto alcuni comportamenti di mio ... Leggi su quotidianpost

Sul loro rapporto molto, anzi moltissimo, si è detto e scritto: Adriana Volpe e Andrea Denver sono diventati molto amici durante l'esperienza del Gf Vip e lui, forse, si è anche preso una cotta per la ...

Adriana Volpe e Andrea Denver tornano insieme in tv: i due si rivedranno in una puntata di Ogni Mattina, il nuovo show in onda su Tv8 condotto dalla ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip e A ...

