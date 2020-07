Germania, compra per sbaglio 27 Tesla: alla fine arriva il conto (Di sabato 4 luglio 2020) Germania, compra per sbaglio 27 Tesla perché poco pratico degli ordini online. alla fine riesce a spiegarsi e arriva la risposta dell’azienda Germania, voleva una Tesla ma per sbaglio ne compra 27. Una disavventura a lieto fine anche se al malcapitato acquirente è servito un po’ di tempo per spiegarsi e correggere l’errore. Anche perché, … L'articolo Germania, compra per sbaglio 27 Tesla: alla fine arriva il conto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

arrow_michelle : Il gioco delle tre carte, versione Italia-Germania: - Germania sussidia Italia - Italia compra le BMW - cazzoni nul… - Auto21news : @Daimler ha confermato il proprio investimento nel gruppo cinese delle #batterie @Farasis, che sta costruendo una f… - indignati : Chi è che non compra i fiori in #Germania ???? - halex9000 : Germania: uomo per sbaglio compra 27 auto Tesla, gli arriva il conto da 1,4 milioni di euro - Rosario26272013 : @paolo_gibilisco Fatemi capire,non la compra più nessuno,in Germania ha fatto più morti della peste e,vale più di T… -