Gemelli uccisi dal padre, era già tutto pianificato (Di sabato 4 luglio 2020) Ha messo a posto la casa, come dopo una normale serata. I piatti lavati, la tavola riordinata, i vestiti appesi. Poi si è seduto nel piccolo soggiorno della casa di Margno, un borgo a 700 metri di altitudine, in Valsassina. Ci vivono poco più di 370 persone, la gente ci passa per andare a prendere la funivia che porta su, a Pian delle Betulle. La funivia l’aveva presa anche lui, Mario Bressi, quel pomeriggio, con i suoi due figli: Elena e Diego, Gemelli, 12 anni. Si erano anche fatti una serie di selfie. Nelle foto sorridono. Sorride Mario, sorridono i bambini. Sorridono come ogni ragazzino che è in vacanza con il papà. La scuola lontana, Pestate appena iniziata. Si sentivano tranquilli, al sicuro. Quella foto Mario Bressi Pha pubblicata su Instagram. Ha scritto anche una frase: “Io e i miei ragazzi sempre insieme”. Aveva già deciso ... Leggi su aciclico

