Gattuso striglia il Napoli nello spogliatoio: “Non ammetto cali di tensione” (Di sabato 4 luglio 2020) Rino Gattuso non ha smaltito l’arrabbiatura per la sconfitta contro l’Atalanta. Il Corriere dello Sport racconta che il tecnico ha “strigliato a dovere” la squadra, sia giovedì, subito dopo la partita, che ieri. “’Non ammetto cali di tensione’, il concetto espresso pubblicamente e poi in privato. Magari con parole più incisive, sì, ma poco cambia: l’input è quello”. Gattuso si aspetta una reazione immediata, già contro la Roma, domani. Il quotidiano sportivo scrive che il discorso ai suoi Gattuso lo ha fatto “sia subito dopo la partita con l’Atalanta, sia ieri al rientro al centro sportivo di Castel Volturno. Porta chiusa dello spogliatoio dello stadio e tutti in silenzio ad ascoltare il tecnico, giovedì. E poi ripassata di concetti in sede, a due giorni dalla prossima ... Leggi su ilnapolista

Quando l'arbitro Doveri fa scattare il ciak del secondo tempo, arriva una delle scene madri del film Atalanta: assist di Gomez (il quindicesimo in questo campionato, nessuno meglio dal 2004 a oggi in ...

MONZA - Palladino: "Atalanta-Napoli? Gattuso ha dato intensità ed identità, ma deve far ritrovare la via del gol agli attaccanti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Raffaele Palladino, allenatore del settore giovanile del Monza: “Ho iniziato una nuova carriera, catapultandomi in un nuovo la ...

