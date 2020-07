Gaffe leghisti durante la manifestazione a Roma con domanda retorica di Salvini sul decreto omofobia (Di sabato 4 luglio 2020) Un episodio davvero curioso è stato portato alla nostra attenzione durante la manifestazione a Roma del 4 luglio, che ha visto unito il Centrodestra. Interventi, tra gli altri, anche di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, con quest’ultimo che ad un certo punto si è soffermato ancora una volta sul decreto omofobia. Argomento molto delicato, che non a caso ha sollevato non poche polemiche già nei giorni scorsi, quando il Segretario della Lega ha lanciato la provocazione sul possibile lancio del decreto per l’eterofobia. Come vi abbiamo riportato con un approfondimento. Come nasce la Gaffe dei leghisti sul decreto omofobia durante la manifestazione a Roma C’è un momento preciso durante l’intervento di Salvini per la manifestazione a Roma in Piazza del Popolo che crea una situazione davvero singolare. Fino a questo momento la questione ... Leggi su bufale

LiKytai8 : Vitalizi, gaffe clamorosa della grillina Ruocco: 'Ripristinati grazie alla Lega', poi cancella tutto – Libero Quoti… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe leghisti Gaffe leghisti durante la manifestazione a Roma con domanda retorica di Salvini sul decreto omofobia Bufale.net Pescara, la deriva di una città da fascista a leghista

Il Coronavirus non c’entra, almeno così pare. Ma, in tempi di virus politici planetari, gli effetti possono essere sorprendenti. Conseguenze collaterali. Ne intravvedo una nella storia dei due ragazzi ...

Il consigliere della Lega “rivendica” la vittoria di Brunori: il web insorge

Deve essere proprio un vizietto della Lega quello di intestarsi la calabresità migliore. Dopo il vicepresidente della giunta regionale Nino Spirlì, che in piena autonomia lanciò una disastrosa campagn ...

Il Coronavirus non c’entra, almeno così pare. Ma, in tempi di virus politici planetari, gli effetti possono essere sorprendenti. Conseguenze collaterali. Ne intravvedo una nella storia dei due ragazzi ...Deve essere proprio un vizietto della Lega quello di intestarsi la calabresità migliore. Dopo il vicepresidente della giunta regionale Nino Spirlì, che in piena autonomia lanciò una disastrosa campagn ...