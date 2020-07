Gabrio Vaccarin, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia con la divisa da nazista (Di sabato 4 luglio 2020) Sguardo fiero, foto di Hitler, divisa da SS e santino della Madonna: sono i dettagli di una foto che gira in rete di Gabrio Vaccarin, consigliere comunale 54enne di Fratelli d’Italia a Nimis (Udine). La foto gira da settimane ed è stata pubblicata da vari giornali come il Perbenista, il Trasparente fino a La Stampa. Vaccarin, in Regione, viene considerato un fedelissimo di Gianni Candotto, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni a Udine. Vaccarin corse per la carica di sindaco nel 2016 e raccolse 110 preferenze, meno del 10 per cento dei voti. L'articolo Gabrio Vaccarin, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia con la divisa da nazista proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli - LaStampa : In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di @FratellidItalia in Friuli. Vestito da Ss e con il ritra… - GassmanGassmann : Il sempre simpatico consigliere comunale Gabrio Vaccarin,con la sua bella divisa nazista. #brllepersoncine - AntonioCalice : RT @GassmanGassmann: Il sempre simpatico consigliere comunale Gabrio Vaccarin,con la sua bella divisa nazista. #brllepersoncine https://t.c… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Gabrio Vaccarin, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia con la divisa da nazista -

Ultime Notizie dalla rete : Gabrio Vaccarin In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli La Stampa In divisa da SS Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli

Una foto che circolerebbe da settimane sui cellulari. È quella che ritrae Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis (Udine), in divisa da SS con un ritratto di Adolf Hitler al ...

Il consigliere di Fratelli d’Italia che posa in divisa da SS vicino alla foto di Hitler

Gabrio Vaccarin è un consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Nimis, un paese in provincia di Udine. Da diverse settimane ormai in rete gira una foto che lo ritrae in divisa da SS. Alle sue spalle, ...

Una foto che circolerebbe da settimane sui cellulari. È quella che ritrae Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis (Udine), in divisa da SS con un ritratto di Adolf Hitler al ...Gabrio Vaccarin è un consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Nimis, un paese in provincia di Udine. Da diverse settimane ormai in rete gira una foto che lo ritrae in divisa da SS. Alle sue spalle, ...