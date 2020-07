Frigge le patatine con olio lubrificante anzichè da cucina: anziana muore a causa del fumo (Di sabato 4 luglio 2020) Una donna è deceduta a causa dei vapori inalati dopo aver fritto delle patatine utilizzando un olio lubrificante invece che quello per cucinare. Carol Oldfield, 74 anni, è morta per avvelenamento da fumo dopo aver cucinato per errore delle patatine in un lubrificante anzichè olio da cucina. La tragedia è avvenuta a Ripley, nel Derbyshire. … L'articolo Frigge le patatine con olio lubrificante anzichè da cucina: anziana muore a causa del fumo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

A San Leone la proposta del locale De Gustibus: un panino con hamburg, peperoncino, cheddar, bacon, pomodoro e insalata accompagnato da patatine fritte e crocchette. Sfida dal sapore americano a suon ...

Mariasole Pollio Instagram, energia positiva e un look estivo paradisiaco: «Spettacolare, tu sei l’estate!»

Lunghi capelli corvini, un sorriso che conquista e lo sguardo ammaliante, stiamo parlando della stupenda Mariasole Pollio. In questi giorni si sta godendo a pieno l’estate e ha regalato ai suoi follow ...

