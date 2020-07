Formula 1, la Mercedes domina le terze prove libere. Alle 15 le qualifiche (Di sabato 4 luglio 2020) Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria 2020. Mercedes favorite, Ferrari chiamata al riscatto. ZWELTEG (AUSTRIA) – Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria 2020. La Mercedes parte con i favori del pronostico. Ferrari e Red Bull sperano di poter mettere in difficoltà il duo Hamilton-Bottas. Attenzione alla Racing Point. Formula 1, Hamilton domina la terza sessione di prove libere Dopo aver dominato le prime due sessioni di prove libere, Lewis Hamilton chiude davanti a tutti anche nella terza con Valtteri Bottas e Max Verstappen Alle sue spAlle. Motorsports: FIA Formula One World Championship WM Weltmeisterschaft 2017, Grand Prix of Australia, 44 Lewis Hamilton (GBR, Mercedes AMG Petronas Formula One Team), Melbourne Foto imago/HochZwei/InsidefotoQuinto Charles Leclerc preceduto da Sergio Perez. Albon, Vettel, Stroll, Gasly e Norris completano la ... Leggi su newsmondo

Tutto pronto a Spielberg per le qualifiche del Gran Premio d’Austria, appuntamento inaugurale di questo mondiale 2020 di Formula 1. Dopo le tante simulazioni svolte nella giornata di ieri, con Mercede ...

Alle 15 le qualifiche del Gp d'Austria dove la Mercedes parte favorita per la pole. La terza e ultima sessione di prove libere al Red Bull Ring si è chiusa come le altre, con le Frecce nere davanti a ...

