Formula 1 – La Mercedes domina in Austria, ma Toto Wolff non si fida: “se farà caldo cambia tutto” (Di sabato 4 luglio 2020) La Mercedes ha letteralmente dominato i primi due giorni del weekend del Gp d’Austria. Doppietta in tutte e 3 le sessioni di prove libere, con Hamilton davanti a Bottas, qualifica a parti invertite con il finlandese in pole position. Charles Coates/Getty ImagesToto Wolff però predica calma in vista delle possibili alte temperture della gara: “siamo rimasti piuttosto sorpresi dal vantaggio, non si ha mai un’idea precisa dei valori in campo dopo una pausa così lunga come quella che abbiamo trascorso, e sapevamo che la Honda avrebbe portato in pista un importante aggiornamento delle sue power unit. Cinque decimi di margine sono una sorpresa perché questa in passato non è mai stata una pista di grandi successi per noi, quindi sono abbastanza contento, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Valtteri ha un’ottima reputazione su ... Leggi su sportfair

