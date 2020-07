Formula 1, la classifica all-time delle pole position (Di sabato 4 luglio 2020) La classifica all-time delle pole position nella Formula 1. Il Mondiale 2017 è entrato nella storia come la stagione del “sorpasso” di Lewis Hamilton ai danni di Ayrton Senna e Michael Schumacher in vetta alla classifica delle pole position. Solamente 2 piloti all’interno della top-10 storica: oltre al britannico troviamo il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel attualmente in quarta posizione con un distacco abbastanza corposo per via delle ultime stagioni di dominio Mercedes. Fermo a quota 30 il campione del mondo 2016 Nico Rosberg che ha abbandonato il paddock dopo aver scavalcato Juan Manuel Fangio ed essersi fermato a due passi dal grande Nigel Mansell. Nella classifica all-time, che verrà aggiornata al termine di ogni sessione di qualifica, Sportface.it ha inserito tutti i piloti all’attivo con almeno una pole position ... Leggi su sportface

sportface2016 : #AustrianGP | La classifica tempi delle #FP3: #Hamilton il più veloce - sportface2016 : #F3 | Ordine di arrivo e risultati #AustrianGP: vince #Piastri #Formula3 - sportface2016 : #AustrianGP | La classifica tempi delle #FP2: c'è ancora #Hamilton davanti a tutti - sportface2016 : #AustrianGP | La classifica tempi delle #FP1: #Hamilton il più veloce, #Leclerc 10° - moneypuntoit : ?? Formula 1 2020, gli stipendi dei piloti: Hamilton il più ricco, cresce Leclerc ?? -