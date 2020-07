Formula 1 al via: Hamilton punta i record di Schumacher, Verstappen è il primo ostacolo. Le Ferrari? L’unica certezza è la sfida Leclerc-Vettel (Di sabato 4 luglio 2020) Più breve, ma non per questo meno emozionante. Perché il Mondiale che sta per iniziare al Red Bull Ring di Spielberg, Austria, sarà comunque ricco di significati. E non solo perché Lewis Hamilton avrà la possibilità concreta di riscrivere i record stabiliti da Michael Schumacher. Dopo tre mesi di paura e angoscia, ora la Formula 1 è pronta a riaccendere i motori in uno scenario inedito, fatto di tribune deserte, di premiazioni senza l’abbraccio del pubblico, di mascherine, di contatti ridotti al minimo e di isolamento dei piloti. Ovvio, dunque, che tifosi e addetti ai lavori si siano presto divisi fra chi considera il mini-mondiale come un passo in avanti verso la normalità e chi, al contrario, lo vive come un anno di transizione verso la prossima stagione, più ricca (si spera) di appuntamenti. Al momento sono otto i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il mini-mondiale parte con due gare in Austria, poi ce ne sono in programma altre sei (l'ultima a Monza), ma potrebbero arrivarne altre. La Mercedes, tanto per cambiare, è la favorita: l'inglese vuole ...

