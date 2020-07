Formazioni ufficiali Manchester United-Bournemouth: Premier League 2019/2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Manchester United-Bournemouth, match valevole per la trentatreesima giornata della Premier League 2019-20. Prosegue la corsa Champions per i Red Devils che quest’oggi tra le mura amiche accoglieranno il Bournemouth. Match di fondamentale importanza per entrambe le squadre con lo United, attualmente quinto, a caccia di Leicester e Chelsea e con gli ospiti inguaiati nella lotta per non retrocedere con un solo punto da recuperare per la zona salvezza. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici, fischio d’inizio alle ore 16:00. Le Formazioni ufficiali Manchester United: in attesa Bournemouth: in attesa Leggi su sportface

infobetting : Norwich-Brighton (sabato, ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - junews24com : Probabili formazioni Juve-Torino: Buffon recordman - - infoitsport : Crotone-Benevento (venerdì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - trapani24h : Trapani-Livorno, le formazioni ufficiali: c'è Pettinari, rivoluzione nei toscani - solocosenza : Due scontri diretti in casa un solo punto raccolto. Il Cosenza si punisce da solo. -