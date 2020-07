Fiumicino: era ricercato per numerosi furti, sorpreso e arrestato pluripregiudicato (Di sabato 4 luglio 2020) Ieri sera, durante i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dal Commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, è stato arrestato M. A. di 48 anni, con numerosi precedenti di polizia, perché colpito da ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo scontare un residuo pena di un anno e mezzo di carcere, a seguito di condanna per numerosi reati fra cui diversi furti. L’uomo è stato rintracciato a seguito del controllo di un furgone in via Portuense, sul quale viaggiavano l’arrestato ed un altro pluripregiudicato romano di 34 anni. Entrambi sono stati anche denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, perché a bordo del mezzo sono stati rinvenuti attrezzi comunemente utilizzati da chi commette furti su auto e in appartamenti. Sventato furto in una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

