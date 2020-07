Firenze: edilizia scolastica, lavori per 15 milioni di euro (Di sabato 4 luglio 2020) Due gli interventi di realizzazione “ex novo”: il completamento dell’auditorium della scuola Guicciardini per un investimento di 2 milioni e 500 mila euro e la realizzazione di una tensostruttura polivalente adibita a palestra e sala riunioni a supporto del nuovo biennio dell'I.S.I.S. Leonardo Da Vinci per 130 mila euro Leggi su firenzepost

