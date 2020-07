Fiorentina: per la panchina torna il nome di Daniele De Rossi (Di sabato 4 luglio 2020) Fiorentina alla prese con un vero e proprio colpaccio da portare a termine: per la panchina si pensa al nome di Daniele De Rossi. Erano stati vicini, anzi vicinissimi, appena lui lasciò la Roma da giocatore. Parliamo del duo Fiorentina-De Rossi. L’ex capitano giallorosso, che ha da poco tolto gli scarpini ai piedi e lasciato definitivamente il mondo del calcio giocato, torna a far parlare subito di sé. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate soprattutto da Di Marzio su gianlucadimarzio.com, l’operazione ha avuto un’accelerata pazzesca nelle ultime ore. Le probabilità che l’ex centrocampista della nazionale italiana sieda sulla panchina viola nella pRossima stagione sono elevatissime. Parliamo però della pRossima stagione. De Rossi subentrerebbe a Beppe Iachini, agli sgoccioli della sua esperienza in viola, solamente ... Leggi su bloglive

