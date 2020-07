Fiorentina, Kouamè: «Che gioia leggere il mio nome tra i convocati» (Di sabato 4 luglio 2020) Sul proprio profilo Instagram Christian Kouamè ha espresso la propria gioia di ritornare tra i convocati dopo quasi 8 mesi L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé, ha così espresso la propria gioia per la prima convocazione dopo l’infortunio al crociato: «Sono passati 235 giorni, quasi 8 mesi, da quel 12 novembre. L’infortunio, il dolore, l’operazione e la lunga riabilitazione. A gennaio il trasferimento alla Fiorentina. Poi finalmente di nuovo il campo, il pallone. E oggi l’enorme gioia di leggere il mio nome nella lista dei convocati. 235 giorni, quasi 8 mesi, in cui sono cresciuto come uomo. Adesso però posso pensare solo a rimettere le mie scarpe da calcio e tornare a giocare» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

