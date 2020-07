Fiorentina, Commisso su De Rossi: «Fake news, voglio destabilizzarci» (Di sabato 4 luglio 2020) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato delle voci che vorrebbero Daniele De Rossi sulla panchina viola Da ieri girano voci sul possibili approdo di Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina. A commentarle, con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club viola, è stato il presidente Rocco Commisso. DE Rossi Fake news – «Leggo e vedo ogni giorno sui media un nuovo mister o nuovi giocatori in arrivo alla Fiorentina. Fino all’altro ieri tutti davano per già fatta la scelta su un nuovo allenatore, ieri sera invece è stato presentato come scelta mia e della Società un’ennesimo nuovo mister. Al mio arrivo durante il calcio mercato avevo già detto come ero stupito di tutte le Fake news che leggevo o sentivo. In questa parte della stagione, per noi così importante e delicata, ... Leggi su calcionews24

