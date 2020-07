Fiorentina, Commisso: “Quante fake news di mercato, cercano di destabilizzarci” (Di sabato 4 luglio 2020) “Leggo ogni giorno sui media un nuovo mister o nuovi giocatori in arrivo alla Fiorentina. Fino all’altro ieri tutti davano per già fatta la scelta su un nuovo allenatore, ieri sera invece è stato presentato come scelta mia e della società un ennesimo nuovo tecnico. Al mio arrivo durante il calciomercato avevo già detto come ero stupito di tutte le fake news che leggevo o sentivo“. Inizia così il comunicato stampa con cui Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha messo a tacere le insistenti voci di mercato su presunti futuri giocatori e tecnici viola. Inevitabile il riferimento ai rumors che vogliono l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi in sostituzione di Beppe Iachini: “In questa parte della stagione, per noi così importante e delicata, ritengo che chi continua a parlare di mie presunte scelte per ... Leggi su sportface

