Finito l'incubo per Mara Gangini, bloccata dal Covid in ospedale al Cairo: è rientrata in Italia (Di sabato 4 luglio 2020) La donna di Andorno Micca (Biella), colpita da una grave infezione, è riuscita a viaggiare su un volo di linea. Ora è ricoverata al "Sacco" di Milano Leggi su repubblica

rep_torino : Finito l'incubo per Mara Gangini, bloccata dal Covid in ospedale al Cairo: rientrata in Italia [di CARLOTTA ROCCI]… - PomponiGiovanna : RT @RedattoreSocial: Jesus Jaime guarito dal #Covid19 in Guinea, presto riabbraccerà la famiglia in Italia L'uomo, un informatico di 49 an… - RedattoreSocial : Jesus Jaime guarito dal #Covid19 in Guinea, presto riabbraccerà la famiglia in Italia L'uomo, un informatico di 49… - paglialunga00 : @mmastrapasqua Sai quanta gente di quei 1300 hanno confessato anche cose non vere pur di non finire in galera? Inte… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #disoccupati Quanti migliaia e migliaia di papà anche #Divorziati disperati: «A 55 anni senza lavoro e con quattro fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Finito incubo Djokovic, incubo finito: è guarito dal Coronavirus ItaSportPress Finito l'incubo per Mara Gangini, bloccata dal Covid in ospedale al Cairo: rientrata in Italia

E' finito un incubo per Mara Gangini, 67 anni, di Andorno Micca nel Biellese, rimasta bloccata in Egitto durante l'emergenza Covid. La donna, mai contagiata dal virus ma colpita da un'infezione che l' ...

Travolto in bici e poi in coma: Alessandro si risveglia e torna a casa. Il padre: «Comincia una nuova vita»

Alessandro torna a casa. Il 15enne di Guagnano, dopo la terribile parentesi della sua vita che lo ha visto coinvolto in un grave incidente stradale, è stato dimesso dall’ospedale. La notizia arriva di ...

E' finito un incubo per Mara Gangini, 67 anni, di Andorno Micca nel Biellese, rimasta bloccata in Egitto durante l'emergenza Covid. La donna, mai contagiata dal virus ma colpita da un'infezione che l' ...Alessandro torna a casa. Il 15enne di Guagnano, dopo la terribile parentesi della sua vita che lo ha visto coinvolto in un grave incidente stradale, è stato dimesso dall’ospedale. La notizia arriva di ...