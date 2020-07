Fiat Virtual Casa 500 - Inaugurato online il nuovo museo del Cinquino (Di sabato 4 luglio 2020) Il 4 luglio è una ricorrenza storica per la Fiat: si tratta, infatti, della data scelta dalla Casa per presentare le novità più importanti sulla 500, sin dal lancio del modello originale nel 1957. Quest'anno, gli eventi sono due: l'avvio delle conferme d'ordine della 500 elettrica La Prima cabrio, presentata lo scorso marzo, e l'avvio dell'iniziativa Virtual Casa 500. Un museo per la 500, prima digitale e poi reale. A 63 anni dal debutto assoluto della 500, il progetto Virtual Casa 500 rappresenta una celebrazione simbolica dell'icona italiana: la Fiat ha infatti creato un museo Virtuale ambientato al quarto piano della Pinacoteca Agnelli a Torino, visitabile da PC, tablet e smartphone, che anticipa la struttura destinata a essere inaugurata nella primavera del 2021. Le aree tematiche previste per raccontare passato, presente e futuro della 500 sono 11: The ... Leggi su quattroruote

