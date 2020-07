Fase 3: Conte, 'grazie a ragazzi 'Piccolo America' per passione e determinazione' (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ieri non ho voluto mancare la prima serata dell'arena estiva 'Il Cinema in Piazza', nel cuore di Trastevere. grazie ai ragazzi dell'associazione 'Piccolo America' per la passione e la determinazione che dimostrano anche in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano

FrancescoBonif1 : “?@ItaliaViva? è come una start up che macina idee. Mi sembra che Conte l’abbia capito. Nelle ultime settimane si è… - TV7Benevento : Fase 3: Conte, 'grazie a ragazzi 'Piccolo America' per passione e determinazione'... - vitosemeraro7 : @PoliticaPerJedi @nomfup Forse è meglio criticare x stimolare che credere che il tempo possa risolvere i problemi.… - 57Davide : RT @carlo1493: @NestSilvia Pienamente d’accordo! Mai avuto stima di Conte, lo aspettavo al varco per la fase del rilancio aspettandomi quel… - sportli26181512 : Inter: prima il secondo posto, poi l'Europa League. Ora Conte deve spingersi oltre: L’Inter attuale non sarà bellis… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte Fase 3: Conte, 'idee nuove e coraggiose per ripartire' - Ildenaro.it Il Denaro Fase 3: Conte, 'grazie a ragazzi 'Piccolo America' per passione e determinazione'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ieri non ho voluto mancare la prima serata dell'arena estiva 'Il Cinema in Piazza', nel cuore di Trastevere. Grazie ai ragazzi dell'associazione 'Piccolo America' per la pa ...

La Maddalena: arrivano 3 medici militari

“Un segnale importante d’attenzione verso il territorio e gli abitanti di La Maddalena, reso possibile grazie alla sinergia fra le istituzioni. Una collaborazione fra i medici civili e militari che gi ...

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ieri non ho voluto mancare la prima serata dell'arena estiva 'Il Cinema in Piazza', nel cuore di Trastevere. Grazie ai ragazzi dell'associazione 'Piccolo America' per la pa ...“Un segnale importante d’attenzione verso il territorio e gli abitanti di La Maddalena, reso possibile grazie alla sinergia fra le istituzioni. Una collaborazione fra i medici civili e militari che gi ...