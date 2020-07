FANTACALCIO – Lazio-Milan: gol di Ibrahimovic o autogol di Strakosha nel rigore? (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Il Milan trova il gol dello 0-2 contro la Lazio in una partita che può diventare fondamentale nella lotta scudetto e per il settimo posto. E’ però un gol da giallo, visto che scatenerà tutti gli amanti del FANTACALCIO. rigore per i rossoneri, giustamente concesso, dal dischetto si presenta Ibrahimovic. Il tiro dagli undici metri dello svedese viene parato da Strakosha, che però fa carambolare la sfera sul suo stesso corpo e questa termina in rete. Si tratta di autogol del portiere o di gol dello svedese? La Lega al momento assegna il gol a Ibrahimovic, in alto il VIDEO. LA MOVIOLA DEL rigore Leggi su sportface

Una partita fondamentale in chiave scudetto per la Lazio, mentre il Milan vuole continuare la sua corsa verso l'Europa League. Questa sera all'Olimpico in programma uno dei big match della 30.a giorna ...

