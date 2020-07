F1, Fia respinge reclamo Red Bull: il ‘Das’ della Mercedes è legale (Di sabato 4 luglio 2020) Non solo prove libere. Il venerdì del Gran Premio d’Austria è stato fortemente caratterizzato dalla polemica accesa dalla Red Bull in merito all’utilizzo del sistema ‘Das‘ della Mercedes. Ma nella notte fonda di Spielberg il collegio dei Commissari del GP d’Austria composto da Gerd Ennser, Vitantonio Liuzzi, Felix Holter e Walter Jobst ha respinto ufficialmente il reclamo del team austriaco ribadendone la legalità. La Fia ha infatti ritenuto legale il Das in quanto fisicamente e funzionalmente venga considerato parte del sistema di sterzo dell’auto e dunque soggetto alle stesse regole. Attraverso un comunicato ufficiale gli steward hanno osservato che il Das non fa parte della sospensione, né può essere considerato un adeguamento illegittimo della stessa. Leggi su sportface

