Etichette sui salumi per indicare provenienza delle carni: ok dell’Ue al decreto italiano. Coldiretti: “Sostegno ad allevamenti nazionali” (Di sabato 4 luglio 2020) Silenzio assenso da parte dell’Unione europea sullo schema di decreto nazionale interministeriale che, una volta operativo, renderà obbligatoria l’indicazione dell’origine delle carni suine nei prodotti trasformati, come i salumi. Sono scaduti i tre mesi dalla data di notifica, avvenuta a dicembre 2019, del provvedimento alla Commissione europea, trascorsi i quali, secondo la procedura indicata nel regolamento Ue 1169/2011, il provvedimento può essere applicato sul territorio nazionale, purché non sia stato inviato in questi novanta giorni un parere negativo da parte della stessa Commissione. Cosa che non è avvenuta, dando così il via libera al testo che è già alla firma dei ministri delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e della Salute, Roberto Speranza. “Firmiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Etichette sui salumi per indicare provenienza delle carni: ok dell’Ue al decreto italiano. Coldiretti: “Sostegno a… - mywolf8_ : RT @Fracazz0: E comunque le etichette stanno bene soltanto sui vestiti, anzi a volte danno fastidio anche lì e le taglio. - GadielCrazy : RT @Fracazz0: E comunque le etichette stanno bene soltanto sui vestiti, anzi a volte danno fastidio anche lì e le taglio. - Windowsobserver : @chiusaariccio @Mr_Biron @Nicodeipensieri @iWoff77 Scrive una cosa e si contraddice la riga dopo. Lui non mette eti… - vito_batt : @di_meb E' il modo di fare politica di alcuni, non basato sui contenuti ma sulle etichette da loro stessi definite.… -

Ultime Notizie dalla rete : Etichette sui Etichette sui salumi per indicare provenienza delle carni: ok dell’Ue al decreto italiano Il Fatto Quotidiano Tutti pazzi per Lucifer. Il bello e dannato che fa infuriare i cattolici

Nel corso dell’ultimo periodo sono tante le serie tv che si sono avvicendate sui nostri schermi. Che siano inglesi, spagnole o americane, il fascino della serialità è da sempre una componente fondamen ...

Come proteggere il prodotto italiano Etichetta salva salame Made in Bergamo

Più trasparenza per quanto riguarda l’origine di salami, mortadella, prosciutti e culatello dopo il libera dell’Unione Europea all’etichetta Made in Italy. Il provvedimento è arrivato dopo la scadenza ...

Nel corso dell’ultimo periodo sono tante le serie tv che si sono avvicendate sui nostri schermi. Che siano inglesi, spagnole o americane, il fascino della serialità è da sempre una componente fondamen ...Più trasparenza per quanto riguarda l’origine di salami, mortadella, prosciutti e culatello dopo il libera dell’Unione Europea all’etichetta Made in Italy. Il provvedimento è arrivato dopo la scadenza ...