Estrazioni Simbolotto, Superenalotto e Lotto di oggi 4 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) SuperenaLotto, Lotto, 10eLotto e SimboLotto di oggi, sabato 4 luglio 2020: ecco le Estrazioni complete. Di seguito i sei numeri del concorso numero 62 del SuperenaLotto che presenta un montepremi di 58,6 milioni di euro, attualmente il secondo più alto d’Europa. Nell’ultima estrazione del SuperenaLotto non c’è stato nessun “6” né “5+1” e il jackpot continua a salire senza conoscere soste. Sono stati centrati 5 “5” da 30.643,33 euro e un “4 Stella” da 46.452,00 euro. Nei primi sei mesi del 2020 la raccolta – interrotta per più di un mese a causa dell’emergenza coronavirus – è stata pari a 497,6 milioni di euro, di cui 102 milioni soltanto nel mese di giugno. L’ultima e finora unica vincita di prima categoria nel 2020 risale al mese di gennaio, giorno 28, quando ad ... Leggi su bloglive

Se si azzecca un segno, non si vince nulla. Come indicato da Lottomatica, i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte automaticamente all'atto del pagamento. I premi no ...