Espanyol-Leganes: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida tra squadre già condannate? (Di sabato 4 luglio 2020) C’è ancora qualche speranza da coltivare per Espanyol e Leganes? I Pericos, ultimi in classifica con 24 punti e i Pepineros, penultimi con 25, sono molto lontani dal Celta Vigo, quart’ultimo in classifica con 34 punti. L’impressione è che non ci sia più nulla da fare per queste due squadre, che l’anno prossimo dovrebbero ritrovarsi … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

