Emicrania cronica | botulino e anti-CGRP funzionano

Emicrania cronica, sicura ed efficace l'aggiunta di un anti-CGRP al botulino: lo studio presentato al congresso dell'American Headache Society (AHS) Una terapia preventiva aggiuntiva con un anticorpo monoclonale diretto al peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) è sicura ed efficace nei pazienti con Emicrania cronica che hanno ottenuto solo una risposta parziale al trattamento…

Una terapia preventiva aggiuntiva con un anticorpo monoclonale diretto al peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) è sicura ed efficace nei pazienti con emicrania cronica che hanno ottenuto ...

Permessi Legge 104 per emicrania e cefalea: come si ottengono

Se si soffre di emicrania o cefalea, tali disturbi possono essere tali da permettere il riconoscimento di un handicap e quindi la conseguente possibile titolarità della Legge 104 che dà diritto ai per ...

