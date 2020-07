Emergenza Covid-19, il Professor Zangrillo, “Tutti pensano a una seconda ondata, io penso che il virus si sia fermato qui” (Di sabato 4 luglio 2020) Il Professor Alberto Zangrillo, medico di Silvio Berlusconi e primario di anestesia e terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha rilasciato un’intervista nella quale chiarisce una volta per tutte il suo punto di vista su una possibile ondata di ritorno. Il Professore ci ha tenuto a precisare che 21 morti registrati in Lombardia non sono attribuibili al Covid ma ha malattie pregresse. Secondo Zangrillo il Covid è scomparso in modo uniforme da tutto il territorio nazionale. Zangrillo poi fa una rivelazione bomba: “L’interazione tra Sars-CoV-2 e l’ospite ha prodotto un cambiamento che ci ha favorito. Tutti attendono l’arrivo della seconda ondata, io credo invece che il virus si possa fermare qua”. Poi il Professore ha parlato della situazione in Veneto: “Credo che abbia ragione il presidente Zaia a ... Leggi su baritalianews

Emergenza Covid e servizi per la disabilità: un'occasione per ri-pensar-ci Vita Coronavirus, 11 milioni di casi nel mondo: la mappa del contagio, la Spagna isola 200mila persone

La pandemia resista. Più di undici milioni di casi di coronavirus nel mondo e 523.777 morti: è il bilancio della pandemia della John Hopkins University, secondo la quale i contagi sono, per l ...

Banca Patavina, l'assemblea dei soci approva il bilancio e vota il rinnovo del Cda

Con il Consiglio d’Amministrazione stiamo inoltre costruendo il nuovo piano industriale 2020, radicalmente rivisto dopo l’emergenza coronavirus. Proprio per far fronte a questo periodo critico in ...

