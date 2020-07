Elisa di Rivombrosa verso il lato oscuro: Alessandro Preziosi ha preso il posto di Alessio Boni? Anticipazioni 4 e 11 luglio (Di sabato 4 luglio 2020) Elisa di Rivombrosa torna oggi in replica su Canale5 con un nuovo episodio singolo in cui Elisa e il conte Ristori finiranno allo scontro più apro e duro. La fiction che ha conquistato il pubblico italiano fa razzia di cuori (e commenti social) anche in questa sua versione mini e in replica ma intanto i fan sono curiosi di sapere anche piccoli dettagli che forse hanno dimenticato o che le nuove generazioni non conoscono ancora.Proprio nei giorni scorsi è venuto a galla un piccolo particolare che in molti ignoravano ovvero che il ruolo del protagonista non era destinato ad Alessandro Preziosi bensì ad un altro volto noto del cinema e della televisione italiana, Alessio Boni. L'attore che macina ascolti in casa Rai con ogni suo ruolo, era quello scelto per vestire i panni del bel conte Ristori al fianco di Vittoria Puccini ma qualcosa poi andò storto.A ... Leggi su optimagazine

Elisa di Rivombrosa torna oggi in replica su Canale5 con un nuovo episodio singolo in cui Elisa e il conte Ristori finiranno allo scontro più apro e duro. La fiction che ha conquistato il pubblico ...

