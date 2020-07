Elisa di Rivombrosa, anticipazioni puntata di sabato 4 luglio su Canale 5 (Di sabato 4 luglio 2020) Elisa di Rivombrosa, anticipazioni della puntata in onda sabato 4 luglio alle 14:20. Trama, cast e curiosità sulla serie. Oggi su Canale 5 torna con la seconda puntata, una delle fiction più famose degli anni duemila, Elisa di Rivombrosa. La fiction è andata in onda su Canale 5 tra il 2003 e il 2005 con due stagioni di amori e tribolazioni tra i due protagonisti interpretati da Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Oggi, sabato 4 luglio, andrà in onda la seconda puntata. La fiction adesso tornerà in replica su Canale 5 ogni sabato alle 14:20 con un episodio a settimana. La fiction è durata due stagioni composte da 13 episodi ciascuna ed è stata uno dei più grandi successi della rete partendo dal 24,7% di share del primo episodio, e chiudendo con il 41% e 12 milioni di spettatori del finale di serie. La puntata in onda sabato 4 ... Leggi su dituttounpop

La prima stagione di Elisa di Rivombrosa torna in onda oggi, sabato 4 luglio, alle 14.20 su canale 5. L’episodio in onda oggi è il primo della seconda puntata in cui vedremo Elisa raccontare la verità ...

