Eliana Michelazzo, il costume aperto proprio lì. E gli occhi girano (Di sabato 4 luglio 2020) Eliana Michelazzo pare abbia sprecato l’apice della sua gioventù con Simone Coppi, un’anima gemella mai realmente esistita. Il volto del fantomatico uomo era in realtà quello di un modello svizzero di nome Stephan Weller, che venuto a conoscenza del del furto d’identità si recò indignato nello studio di Barbara D’Urso per rivendicare i propri diritti. Inutile ricordare la tragedia greca che vide protagonista l’illusa in amore, di fronte a milioni di telespettatori. La fortuna sentimentale non è mai stata dalla parte di Eliana Michelazzo, figura sempre avvolta da un sottile ed intrigante velo di mistero. Le storie sul suo conto sono costantemente mutevoli ed ambigue, e al pubblico è sempre piaciuta anche per questo motivo. L’ex agente di Pamela Prati ormai si dissocia totalmente dal celebre ... Leggi su tuttivip

Confermatissimo opinionista del GF Vip 5, Pupo si apre sulle pagine di Chi lasciandosi andare a ruota libera sulle papabili donne di questa nuova edizione. In partenza a settembre, il nuovo Grande Fra ...

