Elezioni subito, no ai migranti e attacchi alla magistratura. Il centrodestra torna in piazza (distanziato) contro il governo Conte (Di sabato 4 luglio 2020) Circa 4mila sedie distanziate “per evitare polemiche” e fornitura di bandiere tricolori. Il centrodestra torna in piazza, ancora a Roma, dove poco più di un mese fa Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano organizzato una delle primissime manifestazioni politiche dopo la fine del lockdown, suscitando polemiche per la mancanza di mascherine e il distanziamento sociale non rispettato. Palco azzurro con la scritta “Insieme per l’Italia del lavoro” e il ritorno ai temi cardine: dalla lotta all’immigrazione alla richiesta di un voto immediato, senza una riforma elettorale di stampo proporzionale. E poi gli attacchi alla magistratura, con Forza Italia che ai gazebo raccoglie le firme per istituire una commissione d’inchiesta sul caso Berlusconi. Tra i primi a parlare c’è il leader del Carroccio che affronta subito il ... Leggi su ilfattoquotidiano

