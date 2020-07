Egitto, gas nel mar mediterraneo egiziano: nuova importante scoperta di Eni (Di sabato 4 luglio 2020) Eni (operatore del Blocco), assieme ai partner nel blocco BP e Total, ha perforato con successo il primo pozzo esplorativo nella licenza di North El Hammad, nelle acque convenzionali egiziane del Delta del Nilo, sul prospetto denominato Bashrush. La nuova scoperta si trova in 22 metri di profondità d’acqua, a 11 chilometri dalla costa, 12 chilometri a nord-ovest del giacimento di Nooros e circa 1 chilometro a ovest del giacimento di Baltim South West, entrambi già in produzione. Il pozzo ha attraversato una unica colonna verticale mineralizzata a gas di 152 metri nelle arenarie di età Messiniana della formazione Abu Madi con eccellenti proprietà petrofisiche. Il pozzo verrà testato alla produzione. La scoperta di Bashrush è una ulteriore conferma del grande potenziale a gas e condensati nelle formazioni Messiniane in questo settore delle ... Leggi su ildenaro

Eni (operatore del Blocco), assieme ai partner nel blocco BP e Total, ha perforato con successo il primo pozzo esplorativo nella licenza di North El Hammad, nelle acque convenzionali egiziane del Delt ...

GIULIO REGENI: tra verità nascoste e ragione di stato.

Intervista al politologo Marco Giaconi Alonzi: le responsabilità maggiori sono della Gran Bretagna? Del resto da anni l'Italia non ha più una politica estera “Vanno, vengono, ogni tanto ritornano..” p ...

Eni (operatore del Blocco), assieme ai partner nel blocco BP e Total, ha perforato con successo il primo pozzo esplorativo nella licenza di North El Hammad, nelle acque convenzionali egiziane del Delt ...

Intervista al politologo Marco Giaconi Alonzi: le responsabilità maggiori sono della Gran Bretagna? Del resto da anni l'Italia non ha più una politica estera "Vanno, vengono, ogni tanto ritornano.." p ...