Dombrovskis avvisa l’Italia: “Le regole torneranno” (Di sabato 4 luglio 2020) Il Mes e il Recovery Fund, come ha più volte ricordato Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, sono due degli strumenti messi sul tavolo da Bruxelles per aiutare i Paesi membri dell’Ue a risollevare le proprie economie dopo la pandemia di Covid. Per quanto riguarda il Fondo salva-Stati, al termine di un lungo tira e … Dombrovskis avvisa l’Italia: “Le regole torneranno” InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Dombrovskis avvisa Twitter combatte la disinformazione con un consiglio MeteoWeek Dombrovskis ci richiama alla realtà. Ma i Fondi europei sarebbero realmente risolutivi?

Vi ricordate di Valdis Dombrovskis? Per chi non lo ricordasse, è un commissario europeo piuttosto attento al rispetto dei parametri sui conti pubblici, vicepresidente nella commissione della Von der L ...

Il Colle e la piazza. Fidanza svela i piani per il governo di FdI

L'europarlamentare di FdI Fidanza a Formiche.net: “Nel discorso di Conte credo che manchi sempre il passaggio finale: se è un fallimento, come dice, allora ne prenda atto e si dimetta. Il Mes? Un risc ...

Vi ricordate di Valdis Dombrovskis? Per chi non lo ricordasse, è un commissario europeo piuttosto attento al rispetto dei parametri sui conti pubblici, vicepresidente nella commissione della Von der L ...L'europarlamentare di FdI Fidanza a Formiche.net: “Nel discorso di Conte credo che manchi sempre il passaggio finale: se è un fallimento, come dice, allora ne prenda atto e si dimetta. Il Mes? Un risc ...