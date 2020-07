Dl Rilancio: Ancma, stupiti da ritiro emendamento ciclabili e moto in autostrada (Di sabato 4 luglio 2020) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo appreso con sorpresa da fonti parlamentari del ritiro dell'emendamento al Decreto Rilancio, depositato in fase di conversione e finalizzato a introdurre alcune importanti modifiche al codice della strada: è una decisione che prende in contropiede il mondo delle due ruote”. È quanto afferma Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma, sottolineando che il dispositivo prevedeva "importanti novità, tra cui l'introduzione della strada urbana ciclabile, del doppio senso ciclabile e la regolamentazione dell'accesso in autostrada di tricicli basculanti omologati L5e". Le misure erano destinate a favorire "lo sviluppo di una mobilità urbana green e l'utilizzo di biciclette e motoveicoli a tutto vantaggio dell'ambiente e della sostenibilità”. Ancma è sorpresa perché "l'emendamento aveva ... Leggi su iltempo

