"Dillo che sono figo", "A me piacciono le donne": imbarazzo tra Pago ed Eros Ramazzotti - (Di sabato 4 luglio 2020) Novella Toloni L'insolita coppia di cantanti è apparsa a sorpresa sui social network con un ironico video dove i due parlano e scherzano tra loro L'estate post quarantena sta regalando fiumi di gossip e insolite accoppiate, come quella formata da due dei cantanti più chiacchierati del panorama musicale: Eros Ramazzotti e Pacifico Settembre. Belli, single (fino a prova contraria) e perennemente inseguiti dai fan e soprattutto dai paparazzi, i due hanno regalato ai loro seguaci un simpatico siparietto sui social network, mostrandosi insieme in un momento di relax. Ad unirli (per il momento) il comune destino da single, che li vede godersi questa periodo estivo in solitaria. Pago è reduce dall'ennesima rottura con Serena Enardu, proprio alla vigilia dell'uscita del suo ultimo singolo "Tu lo sai", dedicato proprio alla ex fidanzata. Ramazzotti è ... Leggi su ilgiornale

Italia_Notizie : 'Dillo che sono figo', 'A me piacciono le donne': imbarazzo tra Pago ed Eros Ramazzotti - antonello_fresu : RT @ilgiornale: L'insolita coppia di cantanti è apparsa a sorpresa sui social network con un ironico video dove i due parlano e scherzano t… - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: L'insolita coppia di cantanti è apparsa a sorpresa sui social network con un ironico video dove i due parlano e scherzano t… - ilgiornale : L'insolita coppia di cantanti è apparsa a sorpresa sui social network con un ironico video dove i due parlano e sch… - el3n4xx : @sottonaper1D +cerca di ignorare i commenti e quello che dice, so che è difficile ma tu prova. Se ti va, trova il m… -