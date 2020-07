De Martino smentisce la relazione clandestina con la Marcuzzi: “Se mi innamoro vi faccio sape” (Di sabato 4 luglio 2020) Con una serie di Stories su Instagram, il ballerino e conduttore di Made in Sud Stefano De Martino ha smentito la voce (che aveva preso a circolare ieri sera) circa una ipotetica relazione clandestina con Alessia Marcuzzi. De Martino ha bollato la news – lanciata per prima da Dagospia – come fake news ed ha … L'articolo De Martino smentisce la relazione clandestina con la Marcuzzi: “Se mi innamoro vi faccio sape” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

