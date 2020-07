De Luca stanzia 1,2 milioni per la copertura del San Paolo (Di sabato 4 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha stanziato 1,2 milioni di euro per la copertura del San Paolo. Lo ha dichiarato lui stesso intervenendo ad un’iniziativa di Coni e Ussi ad un anno dalle Universiadi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. “Dopo i 22 milioni per i lavori allo stadio San Paolo per l’Universiade «destineremo per la copertura dell’impianto altri 1,2 milioni di euro: il mio amico de Laurentiis avrà gli occhi che gli brillano». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato intervenendo ad una iniziativa a Napoli promossa da Coni Campania e Ussi ad un anno esatto dall’inizio dell’Universiade di Napoli 2019. Ora bisognerà stabilire modi e tempi di un intervento di messa in sicurezza. Perché la rimozione di una copertura per nulla efficiente comporterebbe ... Leggi su ilnapolista

