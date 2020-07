Daydremer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 6 al 10 luglio: Sanem delusa da Can (Di sabato 4 luglio 2020) Nuova settimana di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020, rivelano che Sanem deciderà di rassegnare le dimissioni a Can ed Emre. La ragazza successivamente si armerà di coraggio recandosi dal fotografo per confessargli di essere innamorata di lui. Tuttavia, nell’appartamento dell’Aziz farà una brutta sorpresa. Lì lo troverà in compagnia della sua fidanzata Polen. Ricordiamo che la serie viene trasmessa alle ore 14:45 su Canale 5. Sanem rassegna le dimissioni, Emre e Can non le accettano Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Sanem riterrà opportuno di lasciare l’azienda per cui lavora. Quindi la ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : DayDremer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 1° luglio: Emre sospetta di Aylin - zazoomnews : DayDremer – Le Ali del Sogno anticipazioni mercoledì 1° luglio: Emre sospetta di Aylin - #DayDremer #Sogno… -