Dalle statue al Football, i Washington Redskins nella bufera: «Il nome della squadra è razzista, cambiatelo» (Di sabato 4 luglio 2020) «Cambiate il nome alla squadra». L’onda lunga delle proteste dopo la morte di George Floyd investe anche la National Football League. In particolare i Washington Redskins. I “pellerossa” della capitale, che sul casco esibiscono come logo un indiano, già in passato sono stati invitati a cambiare nome. Ora, con il paese scosso Dalle proteste delle ultime settimane, la franchigia deve fare i conti con il pressing della FedEx. E cioè, il colosso che versa 205 milioni di dollari per battezzare lo stadio in cui la squadra gioca le partite casalinghe. I Washington Redskins e la richiesta degli azionisti «Abbiamo fatto pervenire a Washington la nostra richiesta affinché la squadra cambi nome», ha fatto sapere FedEx in una nota al network Espn. Frederick Smith, presidente e Ceo di FedEx Corp., è anche azionista ... Leggi su secoloditalia

Trump accusa il fascismo di 'estrema sinistra' di voler cancellare la storia

Gli Stati Uniti stanno assistendo "ad una campagna spietata per azzerare la nostra storia, diffamare i nostri eroi, cancellare i nostri valori e indottrinare i nostri ragazzi". Così Donald Trump al Mo ...

